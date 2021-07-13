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Стартует юбилейный 30-й «Славянский базар в Витебске»

13.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартует юбилейный 30-й «Славянский базар в Витебске»

Меньше суток остается до первых концертов 30-го «Славянского базара». На главной сцене – в Летнем амфитеатре – завершаются приготовления.


Понадобилось 10 грузовиков, чтобы доставить сюда необходимую технику. Очень много экранов, они украсят сцену уже завтра – некоторые разместят под ногами артистов. 

А на площади Победы монтируют новую площадку – это сюрприз. Для гостей фестиваля готовится концерт-поздравление от Григория Лепса – вход свободный.

На пешеходных улицах покупателей уже встречают народные умельцы, на фестиваль съезжаются ремесленники. Торговые ряды растянутся на несколько километров. 

Безопасность на фестивальных площадках круглосуточно будут обеспечивать сотрудники милиции. Продлится юбилейный Славянский базар до 19 июля.

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Меньше суток остается до первых концертов 30-го «Славянского базара». На главной сцене – в Летнем амфитеатре – завершаются приготовления. Понадобилось 10...
 
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