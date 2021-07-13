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Любите овощи? Приготовьте рататуй! Летнее блюдо для гурманов поможет похудеть!
Источник материала: ОНТ
Рататуй: ешь и худей! Рецептом полезного блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Рататуй в понимании гурманов - это кабачки, помидоры, перец, лук и чеснок, которые в сочетании с прованскими травами долго томятся в духовке, пропитываясь ароматом друг друга. Действительно, чтобы достичь гармонии вкуса, нужно терпение и время. Так как динамичная жизнь сегодня диктует высокую скорость, нужно уметь готовить быстро и без ущерба для вкуса и пользы.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Овощи вымыть, просушить и нарезать кружочками толщиной 7-10 мм. Чеснок нарезать дольками, лук кольцами.
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Рататуй: ешь и худей! Рецептом полезного блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Рататуй в понимании гурманов - это кабачки, помидоры, перец, лук и чеснок,...
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