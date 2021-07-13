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Любите овощи? Приготовьте рататуй! Летнее блюдо для гурманов поможет похудеть!

13.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Любите овощи? Приготовьте рататуй! Летнее блюдо для гурманов поможет похудеть!

Рататуй: ешь и худей! Рецептом полезного блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Рататуй в понимании гурманов - это кабачки, помидоры, перец, лук и чеснок, которые в сочетании с прованскими травами долго томятся в духовке, пропитываясь ароматом друг друга. Действительно, чтобы достичь гармонии вкуса, нужно терпение и время. Так как динамичная жизнь сегодня диктует высокую скорость, нужно уметь готовить быстро и без ущерба для вкуса и пользы.

Вам понадобится:

  • молодой кабачок - 2 шт. (0,5 кг);
  • перец болгарский - 1 шт.;
  • помидоры - 2-3 шт.;
  • оливковое масло - 2 ст.л.;
  • специи - прованские травы;
  • лук репчатый - 1 шт.;
  • чеснок - 3-4 зубчика;

Как готовить?

1. Овощи вымыть, просушить и нарезать кружочками толщиной 7-10 мм. Чеснок нарезать дольками, лук кольцами.
2. В круглую ёмкость для запекания налить оливковое масло. Овощи выложить по кругу, чередуя кабачок-помидор-лук-перец- чеснок.

3. Посыпать прованскими травами, накрыть фольгой и запекать в духовке течение 40 мин. при температуре 150°. Затем снять фольгу и оставить овощи в духовке ещё на 15 мин. По окончании этого времени, включить функцию «гриль» буквально на 5 мин. Рататуй готов! Подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе.


Приятного аппетита!

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Рататуй: ешь и худей! Рецептом полезного блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Рататуй в понимании гурманов - это кабачки, помидоры, перец, лук и чеснок,...
 
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