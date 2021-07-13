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Иран осуждает давление и вмешательство во внутренние дела Беларуси

13.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иран осуждает давление и вмешательство во внутренние дела Беларуси

Иран осуждает санкции против Беларуси и других стран. И готов к отношениям на новом уровне. Об этом сегодня завил руководитель рабочей группы, прибывшей к нам с официальным визитом из Ирана.


Абольфазл Амуи, руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с парламентом Беларуси: «Мы категорически против того, чтобы странам мешали выбирать собственный путь развития. Мы осуждаем санкции. Сегодня во время переговоров мы узнали, что белорусская сторона заинтересована в развитии отношений между нашими странами. Мы также официально передали приглашение председателя парламента Ирана в адрес председателя Палаты представителей для принятия участия в церемонии инаугурации президента Ирана».

У дружественных стран большой потенциал для развития отношений. Во время встречи Иранская сторона обозначила наиболее интересные для себя направления: это машиностроение, нефтехимия и косметика. Но диалог касался не только торговли.  

Андрей Савиных, руководитель рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентом Республики Ирак«Мы обсудили вопросы сотрудничества в международных организациях, взаимодействия в области прав человека, в сфере снятия санкций в отношении Ирана и возвращения всех участников ядерной сделки, а также вопросы двустороннего сотрудничества. Поскольку у нас существуют действительно серьезные возможности содействия развитию двух стран. Это, прежде всего, сферы образования и научных обменов».

Иран сейчас также ослаблен незаконными американскими санкциями. Это сказалось и на торговле с нашей страной: примерно со 150 млн долларов товарооборот снизился до 20. Сейчас Беларусь и Иран намерены как минимум наверстать упущенное.  

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Иран осуждает санкции против Беларуси и других стран. И готов к отношениям на новом уровне. Об этом сегодня завил руководитель рабочей группы, прибывшей к нам с...
 
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