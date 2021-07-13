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Иран осуждает давление и вмешательство во внутренние дела Беларуси
Источник материала: ОНТ
Иран осуждает санкции против Беларуси и других стран. И готов к отношениям на новом уровне. Об этом сегодня завил руководитель рабочей группы, прибывшей к нам с официальным визитом из Ирана.
У дружественных стран большой потенциал для развития отношений. Во время встречи Иранская сторона обозначила наиболее интересные для себя направления: это машиностроение, нефтехимия и косметика. Но диалог касался не только торговли.
Иран сейчас также ослаблен незаконными американскими санкциями. Это сказалось и на торговле с нашей страной: примерно со 150 млн долларов товарооборот снизился до 20. Сейчас Беларусь и Иран намерены как минимум наверстать упущенное.
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Иран осуждает санкции против Беларуси и других стран. И готов к отношениям на новом уровне. Об этом сегодня завил руководитель рабочей группы, прибывшей к нам с...
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