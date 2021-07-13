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«+37°C в июне – уже вполне задокументированное явление». Поговорили с климатологом о причинах и последствиях аномальной жары в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Беларуси жарко. Многие поспешили связать такие температурные рекорды с изменением климата. А так ли это, обсудим с нашей гостьей. В студии – начальник отдела изучения изменений климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Наталья Клевец.
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«+37°C в июне – уже вполне задокументированное явление». Поговорили с климатологом о причинах и последствиях аномальной жары в Беларуси
В Беларуси жарко. Многие поспешили связать такие температурные рекорды с изменением климата. А так ли это, обсудим с нашей гостьей. В студии – начальник отдела...
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