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«+37°C в июне – уже вполне задокументированное явление». Поговорили с климатологом о причинах и последствиях аномальной жары в Беларуси

13.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«+37°C в июне – уже вполне задокументированное явление». Поговорили с климатологом о причинах и последствиях аномальной жары в Беларуси

В Беларуси жарко. Многие поспешили связать такие температурные рекорды с изменением климата. А так ли это, обсудим с нашей гостьей. В студии – начальник отдела изучения изменений климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Наталья Клевец.

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В Беларуси жарко. Многие поспешили связать такие температурные рекорды с изменением климата. А так ли это, обсудим с нашей гостьей. В студии – начальник отдела...
 
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