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Минюст проводит проверку деятельности Союза белорусских писателей

13.07.2021 19:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство юстиции проводит «контрольные мероприятия по изучению деятельности» Союза белорусских писателей (СБП), сообщается на сайте общественного объединения.

Минюст проводит проверку деятельности Союза белорусских писателей
Фото: Союз белорусских писателей / Facebook

Организация получила письмо из Минюста, в котором «запрашивается массив документов <...> с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 года по 27 конкретным пунктам, связанным с уставной деятельностью организации», передает БелаПАН.

Все документы СБП должен передать до 13 июля. В объединении отметили, что письмо, датированное 6 июля, поступило в почтовое отделение 9 июля. «Еще вчера, в понедельник, почты у организации не было, извещение пришло утром 13 июля», — поясняют в СБП.

В этих обстоятельствах объединение направило в Минюст запрос с просьбой о продлении срока для передачи документов до 15 июля.

Ранее сообщалось, что Минюст инициировал проверку деятельности ряда организаций, в том числе просветительско-социального общественного объединения «Звено», Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского ПЕН-центра, правозащитно-просветительского общественного объединения «Движение "За Свободу"», общественного объединения «Экодом», международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына"».

Союз белорусских писателей считает себя наследником Союза писателей БССР, основанного в 1934 году, членами которого были всемирно известные Янка Купала, Якуб Колас, Кузьма Чорны, Петрусь Бровка, Иван Мележ, Владимир Короткевич, Алесь Адамович, Иван Шамякин, Янка Брыль, Василь Быков.

В 1991 году, после появления независимой Республики Беларусь, Союз писателей БССР сменил название на Союз писателей Беларуси. Однако в 1996 году из-за изменений в законодательстве был вынужденно переименован в Союз белорусских писателей.

В 1997 году СБП был лишен Дома литератора, а в 2006 году объединение насильственно выселили из занимаемого помещения. Еще раньше, в 2002 году, у СБП отобрали литературно-общественные периодические издания, учредителем которых он являлся. В середине 2000-х из состава СБП выделилась группа литераторов, которые во главе с Николаем Чергинцом основали лояльный к государственной власти Союз писателей Беларуси.

 
 
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Министерство юстиции проводит «контрольные мероприятия по изучению деятельности» Союза белорусских писателей (СБП), сообщается на сайте общественного...
 
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