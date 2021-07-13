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Власти Беларуси отказались признавать резолюцию СПЧ ООН

13.07.2021 19:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси назвал принятую сегодня Советом по правам человека ООН резолюцию предлогом для давления на страны, которые не подчиняются диктату Запада.

"Решения Совета ООН по правам человека в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств", - говорится в комментарии МИД РБ.

Отмечается, что резолюцию не поддержали большинство членов Совета, так как количество голосов "против" и "воздержавшихся" превышает число стран, проголосовавших "за" ее принятие.

"Беларусь никогда не согласится признавать навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства", - сказано в комментарии.

В ходе голосования 21 страна-участница выступила "за" принятие резолюции, 7 – "против", 19 – "воздержалась".

Совет по правам человека ООН на 47-й сессии одобрил резолюцию "Ситуация с правами человека в Беларуси". Документ предусматривает продление мандата спецдокладчика по правам человека в Беларуси на 1 год.

 
 
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МИД Беларуси назвал принятую сегодня Советом по правам человека ООН резолюцию предлогом для давления на страны, которые не подчиняются диктату Запада.
 
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