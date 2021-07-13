ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мандат спецдокладчика СПЧ ООН по Беларуси был продлен еще на один год

13.07.2021 19:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Члены Совета по правам человека ООН 13 июля проголосовали за резолюции по ситуации с правами человека в Беларуси, которая предусматривает продление на 1 год мандата спецдокладчика по правам человека в РБ.

Резолюция призывает власти взаимодействовать со спецдокладчиком и вернуться к диалогу, а также дать ему возможность посещать Беларусь и общаться с заинтересованными лицами в правительстве и из числа гражданского общества.

Члены Совета выразили глубокую озабоченность нарушениями прав человека и непрерывными сообщениями о пытках и жестоком обращении с задержанными. Они в очередной раз призвали белорусское правительство к соблюдению взятых на себя международных обязательств в сфере защиты прав человека и потребовали немедленного освобождения всех репрессированных, а также непредвзятого расследования сообщений о нарушениях прав человека и пыток, сообщает правозащитный центр «Весна».

СПЧ также настаивает на том, чтобы в Беларуси было пересмотрено законодательство о выборах, которое сейчас идет вразрез с международными демократическими требованиями, а также чтобы был создан государственный орган по надзору за соблюдением прав человека.

Официальный представитель Беларуси в ООН Юрий Амбражевич раскритиковал резолюцию и действия Европейского союза в отношении Беларуси, призвал не вмешиваться в дела страны и голосовать "против". Его своими выступлениями поддержали представители России, Венесуэлы, Китая, Кубы и Эретрии.

По предложению России было проведено голосование, согласно которому резолюция была принята: 21 страна-участница выступила "за", 7 – "против", 19 – "воздержалась".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члены Совета по правам человека ООН 13 июля проголосовали за резолюции по ситуации с правами человека в Беларуси, которая предусматривает продление на 1 год мандата...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минюст проводит проверку деятельности Союза белорусских писателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by