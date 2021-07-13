Жительница Минска вовлекала в несанкционированные акции 15-летнего сына

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Минска привлекала к участию в несанкционированных массовых мероприятиях несовершеннолетнего сына. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Участницу несанкционированных массовых мероприятий выявили оперативники ГУБОПиК. "В августе прошлого года 44-летняя женщина выходила на уличные марши и вовлекала в противоправную деятельность 15-летнего сына. Парень не просто находился среди других протестующих, но и активно использовал незарегистрированную символику и атрибутику, - рассказали в МВД. - Школьник и его мать также состояли в различных деструктивных Telegram-каналах и обменивались информацией. Некоторые сведения пересылались из запрещенных источников".

В отношении минчанки составлен административный протокол за распространение информационной продукции, которая включена в республиканский список экстремистских материалов. Подростку вынесено официальное предупреждение в соответствии с законодательством о противодействии экстремизму.-0-