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Восьмилетняя москвичка закончила 11 классов и сдала ЕГЭ
Источник материала: Партизан
Ребенок сдал четыре вступительных экзамена: по русскому, математике, биологии и информатике.
Юная москвичка Алиса Теплякова закончила школу и сдала единый государственный экзамен в возрасте восьми лет.
В Рособрнадзоре сообщили,
В знаменитом вузе прокомментировали желание восьмилетней девочки учиться у них. Там отметили, что МГУ готов зачислить Алису в ряды студентов в случае удачной сдачи экзаменов.
"Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов. Надеемся, что ее целеустремленность, самоорганизация и саморегуляция позволят ей и дальше также успешно справляться с задачами, которые явно обгоняют ее юный возраст, но позволяют развиваться и достигать своих целей", - рассказали на психфаке.
Факультет набирает абитуриентов на специальности "Клиническая психология", "Психология служебной деятельности" и "Педагогика и психология девиантного поведения".
На психфаке пообещали помочь юной москвичке в организационных вопросах. Там отметили, что в МГУ распространена система тьюторства – своеобразной "опеки" старшекурсников над младшими учащимися.
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Ребенок сдал четыре вступительных экзамена: по русскому, математике, биологии и информатике.
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