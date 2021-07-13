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Восьмилетняя москвичка закончила 11 классов и сдала ЕГЭ

13.07.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ребенок сдал четыре вступительных экзамена: по русскому, математике, биологии и информатике.


Юная москвичка Алиса Теплякова закончила школу и сдала единый государственный экзамен в возрасте восьми лет.

В Рособрнадзоре сообщили, пишет Sputnik,  что девочка сдавала русский язык, профильную математику, биологию и информатику. По словам ее отца, абитуриентка планирует поступать на психологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

В знаменитом вузе прокомментировали желание восьмилетней девочки учиться у них. Там отметили, что МГУ готов зачислить Алису в ряды студентов в случае удачной сдачи экзаменов.

"Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов. Надеемся, что ее целеустремленность, самоорганизация и саморегуляция позволят ей и дальше также успешно справляться с задачами, которые явно обгоняют ее юный возраст, но позволяют развиваться и достигать своих целей", - рассказали на психфаке.

Факультет набирает абитуриентов на специальности "Клиническая психология", "Психология служебной деятельности" и "Педагогика и психология девиантного поведения".

На психфаке пообещали помочь юной москвичке в организационных вопросах. Там отметили, что в МГУ распространена система тьюторства – своеобразной "опеки" старшекурсников над младшими учащимися.
 
 
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Ребенок сдал четыре вступительных экзамена: по русскому, математике, биологии и информатике.
 
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