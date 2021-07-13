Минский тракторный завод снова инвестирует в дочернее предприятие в Орше, которое ктитиковал Лукашенко









пишет Office Life, почему там сорван график инвестпроекта, партнер в котором — немецкая Walter. Компания по металлообработке с семью производственными площадками и более чем 3,3 тыс. сотрудников по всему миру. Ранее МТЗ давал дочерней компании деньги на этот проект. Не так давно завод посетил премьер-министр Роман Головченко. Он выяснял,Office Life, почему там сорван график инвестпроекта, партнер в котором — немецкая Walter. Компания по металлообработке с семью производственными площадками и более чем 3,3 тыс. сотрудников по всему миру. Ранее МТЗ давал дочерней компании деньги на этот проект.





В 2018 году Александр Лукашенко посещал Оршу и в том числе инструментальный завод. Тогда он был очень недоволен показухой, которую ему устроили на предприятии. По итогам поездки было резонансное совещание.