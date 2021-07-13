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Минский тракторный завод снова инвестирует в дочернее предприятие в Орше, которое ктитиковал Лукашенко

13.07.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решено передать ОАО «Оршанский инструментальный завод» заем в размере 20 млн рублей.



Не так давно завод посетил премьер-министр Роман Головченко. Он выяснял, пишет Office Life, почему там сорван график инвестпроекта, партнер в котором — немецкая Walter. Компания по металлообработке с семью производственными площадками и более чем 3,3 тыс. сотрудников по всему миру. Ранее МТЗ давал дочерней компании деньги на этот проект.

В 2018 году Александр Лукашенко посещал Оршу и в том числе инструментальный завод. Тогда он был очень недоволен показухой, которую ему устроили на предприятии. По итогам поездки было резонансное совещание.
 
 
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Решено передать ОАО «Оршанский инструментальный завод» заем в размере 20 млн рублей.
 
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