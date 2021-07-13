|
Минский тракторный завод снова инвестирует в дочернее предприятие в Орше, которое ктитиковал Лукашенко
Источник материала: Партизан
Решено передать ОАО «Оршанский инструментальный завод» заем в размере 20 млн рублей.
Не так давно завод посетил премьер-министр Роман Головченко. Он выяснял,
В 2018 году Александр Лукашенко посещал Оршу и в том числе инструментальный завод. Тогда он был очень недоволен показухой, которую ему устроили на предприятии. По итогам поездки было резонансное совещание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский тракторный завод снова инвестирует в дочернее предприятие в Орше, которое ктитиковал Лукашенко
Решено передать ОАО «Оршанский инструментальный завод» заем в размере 20 млн рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)