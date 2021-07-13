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Песков: Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Беларуси в 2022 году и о кредитной поддержке
13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года.
О договоренностях между правителями сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет
Песков также сообщил, что есть договоренности о кредитной поддержке Беларуси в связи с налоговым маневром в России.
— Президенты имели весьма обстоятельный и длительный по времени разговор, — отметил представитель Кремля.
По его словам, Путин и Лукашенко подвели итоги дискуссий, ранее имевших место в рамках комиссий высокого уровня с участием российских и белорусских представителей и глав правительств двух стран, и «выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика».
— Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам, — сказал представитель Кремля, подводя итоги встречи, которая длилась более пяти часов.
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Песков: Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Беларуси в 2022 году и о кредитной поддержке
Цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года.
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