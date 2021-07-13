Песков: Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Беларуси в 2022 году и о кредитной поддержке

Источник материала: Салiдарнасць

Цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года.

О договоренностях между правителями сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

Песков также сообщил, что есть договоренности о кредитной поддержке Беларуси в связи с налоговым маневром в России.

— Президенты имели весьма обстоятельный и длительный по времени разговор, — отметил представитель Кремля.

По его словам, Путин и Лукашенко подвели итоги дискуссий, ранее имевших место в рамках комиссий высокого уровня с участием российских и белорусских представителей и глав правительств двух стран, и «выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика».

— Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам, — сказал представитель Кремля, подводя итоги встречи, которая длилась более пяти часов.

Новое общение Лукашенко и Путина: «Это не встречи, на которых что-то решается»