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Из-за жары в центре Гомеля нарушилось электроснабжение

13.07.2021 20:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из-за жары в центре Гомеля во второй половине дня 13 июля нарушилось электроснабжение, сообщило предприятие «Гомельэнерго».

Из-за жары в центре Гомеля нарушилось электроснабжение

«В 16:29 в зоне электроснабжения подстанции "Восточная" 110 кВ в Гомеле отключались 5 кабельных линий 10 кВ. Частично нарушено электроснабжение центральной части города Гомеля. В настоящее время бригады выполняют работы по восстановлению электроснабжения потребителей, работа одной кабельной линии уже восстановлена. По предварительной информации, причиной отключения стала повышенная температура наружного воздуха. Информация о ходе восстановления электроснабжения будет сообщена позже», — говорится в сообщении.

 
Теги: Гомель
 
 
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Из-за жары в центре Гомеля во второй половине дня 13 июля нарушилось электроснабжение, сообщило предприятие «Гомельэнерго».
 
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