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На старте турнира в Будапеште Александра Саснович выиграла у Тимеи Бабош 8 геймов подряд, после чего венгерка снялась

13.07.2021 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В матче 1/16 финала на турнире ВТА в Будапеште белоруска Александра Саснович (N 86 ВТА) встречалась с венгеркой Тимеей Бабош (121) и прошла в следующий раунд.



Саснович взяла 8 геймов подряд, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы, пишет Прессбол.

Александра Саснович (86) — Тимея Бабош (121) — 6:0, 2:0, отказ
 
 
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В матче 1/16 финала на турнире ВТА в Будапеште белоруска Александра Саснович (N 86 ВТА) встречалась с венгеркой Тимеей Бабош (121) и прошла в следующий раунд.
 
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