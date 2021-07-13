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На старте турнира в Будапеште Александра Саснович выиграла у Тимеи Бабош 8 геймов подряд, после чего венгерка снялась
Источник материала: Партизан
В матче 1/16 финала на турнире ВТА в Будапеште белоруска Александра Саснович (N 86 ВТА) встречалась с венгеркой Тимеей Бабош (121) и прошла в следующий раунд.
Саснович взяла 8 геймов подряд, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы,
Александра Саснович (86) — Тимея Бабош (121) — 6:0, 2:0, отказ
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На старте турнира в Будапеште Александра Саснович выиграла у Тимеи Бабош 8 геймов подряд, после чего венгерка снялась
В матче 1/16 финала на турнире ВТА в Будапеште белоруска Александра Саснович (N 86 ВТА) встречалась с венгеркой Тимеей Бабош (121) и прошла в следующий раунд.
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