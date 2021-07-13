



По его словам, в настоящее время ведется работа по нормализации некондиционного сырья, находящегося в резервуарном парке "Транснефти".





пишет interfax.by, он добавил, что "Транснефть" планирует вновь обратиться в правительство по вопросу установления дополнительного трехуровневого контроля качества нефти при сдаче в трубопроводную систему. "Планируем обратиться в правительство по этому вопросу в ближайшее время", - уточнил он. Кроме того,interfax.by, он добавил, что "Транснефть" планирует вновь обратиться в правительство по вопросу установления дополнительного трехуровневого контроля качества нефти при сдаче в трубопроводную систему. "Планируем обратиться в правительство по этому вопросу в ближайшее время", - уточнил он.





Собеседник напомнил, что допконтроль планируется установить: до приемо-сдаточных пунктов (ПСП) нефти - на пунктах подготовки нефти; на ПСП - при осуществлении сдачи сырья в систему магистральных нефтепроводов; после ПСП - путем дублирующего контроля в границах балансовой ответственности "Транснефти".





Он отметил, что основные требования по обеспечению дополнительного операционного контроля сторонних ПСП нефти призваны обеспечить надежность и прозрачность процедуры подготовки нефти перед сдачей в систему "Транснефти". Они заключаются в контроле оборудования, на котором определяются показатели качества нефти, наличии аккредитованной в национальной системе аккредитации испытательной лаборатории нефти, ознакомлении с процедурой контроля качества на пункте подготовки нефти перед сдачей в систему монополии, организации контроля доступа и видеонаблюдения за действиями персонала на объектах ПСП, добавил Демин.





В конце июня "Транснефть" сообщила о предотвращении попадания в трубопроводную систему новой партии сырья с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений (ХОС), в связи с чем останавливался прием сырья "Самаранефтегаза". Предполагаемый объем с превышением содержания массовой доли органических хлоридов во фракции из-за сданной некондиционной нефти, поступившей в резервуарные парки и магистральные нефтепроводы ПАО "Транснефть", составляет 350 тыс. тонн.





Конкретные предложения по закреплению в законодательстве РФ операционного контроля над ПСП, принадлежащих потребителям услуг, "Транснефть" уже направляла в правительство и профильные ведомства в октябре 2019 года после форс-мажора на магистральном нефтепроводе "Дружба", произошедшего весной того же года. Тогда на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Беларусь, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По расчетам специалистов из отраслевых и академических научных институтов, которых привлекли "Транснефть" и Минэнерго, установлено: чтобы "испортить" от 3 до 6 млн тонн нефти, было достаточно 200-300 тонн хлорсодержащего вещества. Так как вбросы были сделаны в межконтрольный интервал, то системы контроля и в РФ, и в зарубежных нефтетранспортных компаниях не обнаружили ХОС в нефти. При этом, по заверениям "Транснефти", грязная нефть не попала на российские НПЗ.





Контроль нефти на ХОС, который ранее проводился раз в 10 дней, был переведен "Транснефтью" на ежесуточную основу. Кроме того, руководство монополии предложило передать "Транснефти" операционный контроль над 150 сторонними ПСП нефти, большинство из которых принадлежат нефтяным компаниям либо частным структурам. Однако крупнейший производитель нефти в РФ, "Роснефть", резко выступил против передачи монополии операционного контроля над ПСП, так как считает, что контроль за качеством нефти можно обеспечить путем ежедневной проверки сырья, поступающего и выходящего из трубопроводов "Транснефти", независимыми инспекторами (сюрвейерами).





Компенсацию убытков грузоотправителям из-за ситуации на "Дружбе" поручено организовать "Транснефти", совет директоров которой решил, что предельный размер выплат будет на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Из резерва, созданного для компенсации по урегулированию форс-мажора по "Дружбе", в 30,3 млрд руб. использовано 13,8 млрд руб.







