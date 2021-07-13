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Зеленский хочет, чтобы Байден присоединился к переговорам по Донбассу "в нормандском или другом формате"

13.07.2021 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за вовлечение США в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.


Зеленский: Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий
Фото: president.gov.ua

Об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля, пишет Гордон, трансляция велась в Facebook Офиса президента. 

"Относительно привлечения президента [США Джо] Байдена к нормандскому формату... Мы не успели поговорить об этом [с Меркель]. Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров и с госпожой Меркель. Я также буду на встрече с президентом Байденом и тоже буду поднимать этот вопрос", – сказал президент Украины. 

11 июля Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Президент Украины уже встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. 

После брифинга у Меркель и Зеленского запланирована встреча в формате ужина. Среди тем разговора лидеров двух стран – реформы в Украине и отношения с Россией. 

Встреча Зеленского с Байденом планируется на конец июля, точной даты пока нет. Перед этим Байден встретится с Меркель.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как действующий президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает за вовлечение США в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.
 
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