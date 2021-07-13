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Построенная в XIX веке американская электростанция начала работать на майнинг
Источник материала: Партизан
Это оказалось выгоднее простой продажи энергии в сеть.
В США гидроэлектростанция, построенная в 1897 году, начала работать на майнинг криптовалюты. Примерно три десятилетия назад эта станция,
Долгое время станция работала как музей. Сейчас добавилось второе направление. Выяснилось, что майнинг биткоинов дает примерно девять центов на 1 кВт/ч, а простая продажа энергии в сеть — в три раза меньше.
Схема работы сейчас такова. На станции есть свое оборудование для майнинга. Оно генерирует биткоины, и их сразу же продают. Сохранять криптовалюту у себя станция не собирается, т. к. опасается нестабильности курса.
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Это оказалось выгоднее простой продажи энергии в сеть.
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