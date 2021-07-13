ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Построенная в XIX веке американская электростанция начала работать на майнинг

13.07.2021 20:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Это оказалось выгоднее простой продажи энергии в сеть.



В США гидроэлектростанция, построенная в 1897 году, начала работать на майнинг криптовалюты. Примерно три десятилетия назад эта станция, пишет Office Life, сохранившая оригинальное оборудование XIX века, стала коммерчески невыгодной. Ее хотели закрыть, но объект взяла в аренду компания Albany Engineering.

Долгое время станция работала как музей. Сейчас добавилось второе направление. Выяснилось, что майнинг биткоинов дает примерно девять центов на 1 кВт/ч, а простая продажа энергии в сеть — в три раза меньше.

Схема работы сейчас такова. На станции есть свое оборудование для майнинга. Оно генерирует биткоины, и их сразу же продают. Сохранять криптовалюту у себя станция не собирается, т. к. опасается нестабильности курса.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это оказалось выгоднее простой продажи энергии в сеть.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за жары в центре Гомеля нарушилось электроснабжение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by