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Сыщики задержали 30-летнего минчанина, который похитил женскую сумку на стадионе "Динамо"

13.07.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Атмосфера располагала, объект был вне зоны внимания и не устоял от соблазна. ГУВД сообщает, что сыщики задержали 30-летнего минчанина, который похитил женскую сумку на стадионе "Динамо", где отдыхал сам, а рядом компания молодежи. Камера видеонаблюдения зафиксировала данный факт. Задержанный пояснил, что пришел на стадион для просмотра матча Евро-2020, но не удержался от соблазна. Добычей стали 600 рублей, деньги мужчина забрал, а сумку выбросил. Кстати, девушка пропажу своих вещей заметила не сразу. Это понятно, ведь атмосфера располагала к другим эмоциям.

Известно, что ранее задержанный  привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.  Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по факту кражи.


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Теги: Минск
 
 
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Атмосфера располагала, объект был вне зоны внимания и не устоял от соблазна. ГУВД сообщает, что сыщики задержали 30-летнего минчанина, который похитил женскую сумку...
 
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