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27-летний житель Минского района подозревается в краже и угоне

13.07.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Воспользовался доверием и совершил преступление. Милиция Минска задержала 27-летнего жителя Минского района. Мужчина одновременно подозревается в краже и угоне. Сам задержанный рассказал правоохранителям, что по договоренности с приятелем должен был помогать его 60-летней матери с уборкой за символическое вознаграждение. Жулик подождал, пока женщина отвлечется, и похитил у нее деньги и ключи от машины. Затем вышел из квартиры, сел за руль и уехал. В этот же день правоохранители обнаружили угнанное транспортное средство на улице Ваупшасова. Позже оперативники уголовного розыска  вышли на след злоумышленника.



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Теги: Минск
 
 
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Воспользовался доверием и совершил преступление. Милиция Минска задержала 27-летнего жителя Минского района. Мужчина одновременно подозревается в краже и угоне....
 
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