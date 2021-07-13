27-летний житель Минского района подозревается в краже и угоне

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Воспользовался доверием и совершил преступление. Милиция Минска задержала 27-летнего жителя Минского района. Мужчина одновременно подозревается в краже и угоне. Сам задержанный рассказал правоохранителям, что по договоренности с приятелем должен был помогать его 60-летней матери с уборкой за символическое вознаграждение. Жулик подождал, пока женщина отвлечется, и похитил у нее деньги и ключи от машины. Затем вышел из квартиры, сел за руль и уехал. В этот же день правоохранители обнаружили угнанное транспортное средство на улице Ваупшасова. Позже оперативники уголовного розыска вышли на след злоумышленника.