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Страшное столкновение с грузовиком унесло жизнь человека - дорожные новости за 12 июля

13.07.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Страшное столкновение с грузовиком унесло жизнь человека. Подробнее о происшествиях в материале Владимира Королева.

ГАИ и следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии на улице Громова в Минске. Там минувшим вечером автомобиль "Ауди" врезался в припаркованный грузовик. 32-летний водитель погиб на месте, шансов выжить у мужчины не было. Почему на пустой улице шофер не заметил стоявший большегруз МАН, и каким было состояние погибшего - на эти вопросы должны ответить экспертизы.  

Поездка на самокате закончилось травмой для 18-летней девушки, ее сбила машина. Проезжая пешеходный переход на зеленый, девушка угодила под колеса "Лады". Почему 31-летняя водитель не заметила пешехода, установят ГАИ и следственно-оперативная группа в результате проверки.

13-летняя девочка-пешеход пострадала в Кормянском районе. Водитель, выезжая со стоянки, не заметил подростка, переходившего проезжую часть. В результате инцидента пострадавшую доставили в больницу. 

Минувшим вечером в лесу под Ивьем загорелся трактор для заготовки древесины. ЧП произошло ближе к полуночи. К моменту приезда спасателей огонь повредил кабину и моторный отсек машины. Причины возгорания устанавливаются, подсчитывается сумма ущерба.


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Теги: Минск
 
 
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Страшное столкновение с грузовиком унесло жизнь человека. Подробнее о происшествиях в материале Владимира Королева. ГАИ и следователи выясняют обстоятельства...
 
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