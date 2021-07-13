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Страшное столкновение с грузовиком унесло жизнь человека - дорожные новости за 12 июля
Источник материала: БT
Страшное столкновение с грузовиком унесло жизнь человека. Подробнее о происшествиях в материале Владимира Королева.
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Страшное столкновение с грузовиком унесло жизнь человека. Подробнее о происшествиях в материале Владимира Королева. ГАИ и следователи выясняют обстоятельства...
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