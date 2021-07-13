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Поножовщина в Витебске квалифицирована как покушение на убийство милиционера - нападавший заключен под стражу

13.07.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Поножовщина в Витебске квалифицирована как покушение на убийство милиционера. Нападавшего  заключили под стражу. Эту информацию сегодня распространил СК. Напомним, днем 4 июля на горячую линию поступило сообщение о том, что 68-летний мужчина угрожает убийством своей семье. Дочери удалось выбежать на лестничную площадку, в это время с дебоширом в квартире оставалась ее мать. На семейный скандал прибыл наряд милиции. Когда сотрудник с дочерью дебошира открыли дверь квартиры, злоумышленник набросился на правоохранителя с ножом и нанес ему четыре удара. Несмотря на ранение, пострадавший сотрудник УВД и его напарник сумели скрутить нападавшего.

Удары были такой силы, что клинок ножа сломался. Установлено, что дебошир был пьян. Содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 2 промилле. Злоумышленнику предъявлено обвинение в покушении на убийство милиционера и угрозе убийством.


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Поножовщина в Витебске квалифицирована как покушение на убийство милиционера. Нападавшего  заключили под стражу. Эту информацию сегодня распространил СК....
 
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