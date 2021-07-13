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Держателям карточек «Белкарт» стали доступны переводы с карточек платежной системы «Мир»

13.07.2021 21:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Держателям карточек «Белкарт» стали доступны трансграничные переводы денежных средств с карточек российской платежной системы «Мир»

Держателям карточек «Белкарт» стали доступны переводы с карточек платежной системы «Мир»

Первыми в Беларуси такую услугу своим клиентам предоставляют «Беларусбанк» и «Белагропромбанк». В России — «Сбербанк», «Русский Стандарт», «Тинькофф», «Альфа-Банк».

«Список участников платежных систем Мир и Белкарт, предоставляющих возможность переводов по номеру карты, будет расширяться по мере развития проекта», — отметил заместитель генерального директора Банковского процессингового центра Александр Юлдашев.

Держатели карточек «Мир» теперь могут отправить денежные переводы на карточки «Белкарт», используя только номер карточки.

«Для перевода не нужны длинные реквизиты счета и другие дополнительные данные, а провести операцию можно в дистанционных каналах обслуживания банков, без посещения офиса и ожидания в очереди. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода. Платежной системой Мир и банками-участниками установлены низкие тарифы, это позволит клиентам экономить на переводах до 3%», — отметил коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Дмитрий Бувин.

Возможность расплачиваться за покупки и услуги, а также снимать наличные с карточек «Белкарт» в России или с карточек «Мир» в Беларуси реализована с 2019 года.

 

 

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Держателям карточек «Белкарт» стали доступны трансграничные переводы денежных средств с карточек российской платежной системы «Мир»
 
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