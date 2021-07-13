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Количество политзаключенных в Беларуси достигло 555
Источник материала: Навiны
Количество политзаключенных в Беларуси достигло 555, следует из информации spring96.org.
13 июля правозащитные организации признали политзаключенными и потребовали немедленного освобождения еще семи человек:
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Количество политзаключенных в Беларуси достигло 555, следует из информации spring96.org.
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