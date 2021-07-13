ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Количество политзаключенных в Беларуси достигло 555

13.07.2021 21:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Количество политзаключенных в Беларуси достигло 555, следует из информации spring96.org.

Количество политзаключенных в Беларуси достигло 555
Житель Ельска Александр Бычковский

13 июля правозащитные организации признали политзаключенными и потребовали немедленного освобождения еще семи человек:

  • Вячеслава Короткевича (полтора года лишения свободы по ст. 367 Уголовного кодекса за клевету на Александра Лукашенко; суд Свислочского района Гродненской области);
  • Александра Бычковского (полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ) по ст. 369 за оскорбление представителя власти; суд Ельского района Гомельской области);
  • Павла Семаковича (три года ограничения свободы с направлением в ИУОТ по ч. 1 ст. 339 за сжигание государственного флага; суд Волковысского района Гродненской области);
  • Евгения Корольчука (год ограничения свободы с направлением в ИУОТ по ст. 370 за надругательство над государственными символами; суд Столинского района Брестской области);
  • Евгения Пошелюка (два года ограничения свободы с направлением в ИУОТ по ст. 391 за оскорбление судьи; суд Каменецкого района Брестской области);
  • Игоря Фалецкого (год лишения свободы по ст. 368 за оскорбление Лукашенко и по ст. 369; суд Бобруйского района Могилевской области);
  • Михаила Гулидова (год лишения свободы по ст. 368, 369 и 409 за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту; суд Ленинского района Могилева).
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество политзаключенных в Беларуси достигло 555, следует из информации spring96.org.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы сегодня вечером смогут увидеть редкое астрономическое явление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by