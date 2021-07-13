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БМЗ о санкциях: сотрудничество с ЕС продолжается и расширяется
Источник материала: Партизан
На Белорусском металлургическом заводе надеются, что западные санкции не повлияют на экспорт в Евросоюз. Об этом заявил 13 июля на пресс-конференции в Минске первый заместитель генерального директора предприятия Анатолий Волков, отвечая на вопрос БелаПАН.
«Более половины экспорта БМЗ приходится на Евросоюз. Динамика положительная, несмотря на внешние угрозы, которые имеют место быть. Сотрудничество продолжается и расширяется,
По его информации за первое полугодие на экспорт было поставлено продукции на 676 млн долларов, что на 41% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Он связал этот рост с оживлением на рынке у потребителей продукции и конъюнктурой цен. По словам Волкова, поставки осуществляются в 48 стран.
«Как я уже упоминал, 50% — это страны ЕС, 25% — Россия, по 8,5% страны Африки и Ближнего Востока. Для нас важна диверсификация. Наша стратегия — присутствовать на максимально возможном количестве рынков и реализовывать максимально возможное количество продукции. Мы понимаем, что возможны снижения потребления в каких-то отраслях, но не во всех, поэтому есть возможность переориентации нашей продукции по рынку и сортаменту», — отметил замминистра.
Он также отметил, что на европейский рынок поставлются как правило премиальные виды продукции — металлокорд, труба. «Достаточно много мы поставляем и арматуры и важна работа по сертификации и аудитам качества», — сказал Волков.
При этом он заметил, что в этом году восстановились продажи в РФ, доля которой 2-3 года назад доходила до 18%. «Рынок для нас крайне важный, он емкий и по ценам привлекательный», — отметил Волков.
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На Белорусском металлургическом заводе надеются, что западные санкции не повлияют на экспорт в Евросоюз. Об этом заявил 13 июля на пресс-конференции в Минске первый...
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