Минск и Москва - в паутине потенциальных конфликтов









пише т Thinktanks.by, основной проигравшей стороной (порядка USD 70 млн в квартал) от ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» становится Москва сокращает зависимость от Беларуси в сфере транзита газа и ставит под вопрос экспортные возможности Минска. Так, запланировано резкое сокращение (на 80%) транзита российского газа через Беларусь в 4-м квартале текущего года. В качестве причины называется необходимость загрузки мощностей газопровода «Северный поток-2». Беларуский транзитный коридор переводится в резерв на случай технических проблем с новым газопроводом. При этом Россия сохраняет транзит газа через Украину. Таким образом,т Thinktanks.by, основной проигравшей стороной (порядка USD 70 млн в квартал) от ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» становится Минск , а не Киев, пишет Belarus in focus.





Стало известно, что в 1-м полугодии 2021 года Россия поставила в Беларусь 6,22 млн тонн нефти. Даже при сохранении имевших место темпов поставок (что с учетом санкций США против Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» сомнительно), объем поставок нефти на беларуский рынок по итогам года сократится практически в 1,5 раза в сравнении с плановым (18 млн тонн). При том, что экспорт нефтепродуктов является крупнейшей статьей беларуского экспорта.





Одновременно присутствует высокая вероятность того, что российский производитель калийный удобрений попытается воспользоваться западными санкциями против беларуского режима для наращивания своей доли рынка за счет Беларуськалия.





Несмотря на заверения Кремля в готовности поддерживать беларуский режим перед лицом западных санкций, практических шагов в этом направлении не наблюдается. Москва ограничивается политическими декларациями и символическими жестами. Одновременно российской стороной объективно создаются дополнительные угрозы для финансовой базы беларуского режима. И только политическая изоляция официального Минска не позволяет им перерасти в открытые двусторонние конфликты.



