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Юрий Рыбак: «Спортсмены, которые выступают против действующей власти, – предатели. Это мы, спортсмены, должны государству!»

13.07.2021 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусский самбист и дзюдоист Юрий Рыбак поделился мнением о спортсменах, выступающих против власти Александра Лукашенко.



— Отдельные спортсмены встали под бчб-флаг, раздавали интервью оппозиционным СМИ, смешивая спорт и политику. Как вы к этому относитесь?

— Я уважаю любое мнение, но хаос и беспредел не потерплю. И спортсменов, которые ходили с фашистскими флагами, непонятными плакатами, не понимаю. На мой взгляд, это предатели, которых я не уважаю.

Лично знаю, как государство заботиться о спортсменах, сколько вкладывает в эту сферу. Во-первых, деньги выделяются на сборную. В спорткомплексе ты живешь, питаешься, тренируешься. Некоторые сборы проходят за границей. И чтобы поехать туда, также требуются деньги. Если показываешь результат – получаешь материальное вознаграждение. К слову, почему ты этого результата добился? Да потому, что в тебя что-то вложили. И как можно после этого что-то требовать, быть недовольным? Это мы, спортсмены, должны государству!

Я искренне не понимаю, как можно, сидя за границей, зарабатывая там деньги, просить санкций для Беларуси. Фактически ты выступаешь против простых людей, против народа, который трудится на заводах и фабриках, в сфере сельского хозяйства. Конечно, кому-то из провокаторов за его старания заплатят деньги. Другие же просто заблуждаются: они начитались информации в интернете, поданной однобоко.

Да, среди тех, кто присоединился к протестам, были и хорошие спортсмены. Но помимо своих профессиональных качеств, нужно иметь и человеческие. Тем более что эту профессиональную базу ты получил в своей стране.

— А если они признают свои ошибки, поймут, что заблуждались?

— Да, есть такие, кто поначалу поддерживал оппозицию, но вовремя понял, что это гиблый путь: там, за границей, они никому не нужны, их используют в своих целях. Любой человек вправе ошибаться, а после – осознать, что был неправ.

На мой взгляд, если спортсмен хочет завоевывать для своей страны медали, выступать под беларусским флагом, – то почему бы и нет? Боритесь, бросайте ядра, бегайте, прыгайте! Наша Родина – это ведь наша мать. И, наверное, ни одна мать не бросит своего ребенка, даже если он ошибся. 

За последний год Беларусь стала только сильнее. Мы еще больше сплотились, закалились. Упомянутый период стал временем проверки нашей гражданской позиции. Протесты показали, кто есть кто. А настоящие патриоты доказали, что страну не предадут. Даже если будет очень сложно, – сказал Рыбак.

Отметим, пишет Трибуна, что Рыбак подписал провластное письмо спортсменов.

Ранее появлялась информация о том, что он оказывал давление на спортсменов, которые высказывали свою гражданскую позицию и участвовали в акциях протеста.
 
 
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Беларусский самбист и дзюдоист Юрий Рыбак поделился мнением о спортсменах, выступающих против власти Александра Лукашенко.
 
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