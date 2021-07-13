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В Беларуси 6 показателей экономической безопасности находятся в зоне риска

13.07.2021 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из 15 базовых показателей экономической безопасности за период с 2010 по 2020 год в Беларуси достигнуты девять, еще шесть остаются в зоне риска.


Об этом пишет Алексей Можейко в статье «Экономическая безопасность Республики Беларусь», опубликованной в «Банковском вестнике».
По данным исследователя, пишет officelife.media, к показателям в зоне риска относятся: доля инвестиций в основной капитал, затраты на научные исследования и разработки, доля новой продукции в общем объеме промышленного выпуска, низкая доля собственных энергоресурсов, отношение внешнего государственного долга к ВВП, уровень ЗВР.

В частности, доля инвестиций в основной капитал в ВВП в последние годы показывает уровень критического значения — 20%.

Затраты на научные исследования и разработки к ВВП говорят о кризисе белорусской системы инноваций, применении устаревших технологий и процедур, а также методов инвестирования капитала в сферы с низкой добавленной стоимостью.

Доля новой продукции в общем объеме промышленной продукции в Беларуси всегда была ниже порогового значения в 20%. Эта ситуация вызвана низкой инновационной активностью и наукоемкостью ВВП, недостаточностью обновления продуктовой линейки и неуверенной маркетинговой политикой, отмечает Можейко.

Низкая доля собственных энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе государства является одной из проблем эффективности белорусской экономики.

Показатель в два раза ниже порогового уровня экономической безопасности говорит об энергетической зависимости страны от внешнего воздействия и энергетических компаний. А также о необходимости более активно проводить диверсификацию топливно-энергетического баланса через использование собственных ресурсов и возобновляемых источников энергии.
Отношение внешнего государственного долга к ВВП превышает пороговый уровень 25%, установленный в мировой практике.

Необходимо пересмотреть политику внешних заимствований и получать финансирование только на самоокупаемые проекты — например, на модернизацию только эффективных инновационных производств и осуществление их текущей деятельности», — советует Можейко.
Уровень золотовалютных резервов не достигает порогового критерия, который соответствует трем месяцам импорта. Между тем объем ЗВР является основным показателем защищенности экономики от мировых шоков.
 
 
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Из 15 базовых показателей экономической безопасности за период с 2010 по 2020 год в Беларуси достигнуты девять, еще шесть остаются в зоне риска.
 
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