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В Беларуси 6 показателей экономической безопасности находятся в зоне риска
Источник материала: Партизан
Из 15 базовых показателей экономической безопасности за период с 2010 по 2020 год в Беларуси достигнуты девять, еще шесть остаются в зоне риска.
Об этом пишет Алексей Можейко в статье «Экономическая безопасность Республики Беларусь», опубликованной в «Банковском вестнике».
По данным исследователя,
В частности, доля инвестиций в основной капитал в ВВП в последние годы показывает уровень критического значения — 20%.
Затраты на научные исследования и разработки к ВВП говорят о кризисе белорусской системы инноваций, применении устаревших технологий и процедур, а также методов инвестирования капитала в сферы с низкой добавленной стоимостью.
Доля новой продукции в общем объеме промышленной продукции в Беларуси всегда была ниже порогового значения в 20%. Эта ситуация вызвана низкой инновационной активностью и наукоемкостью ВВП, недостаточностью обновления продуктовой линейки и неуверенной маркетинговой политикой, отмечает Можейко.
Низкая доля собственных энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе государства является одной из проблем эффективности белорусской экономики.
Показатель в два раза ниже порогового уровня экономической безопасности говорит об энергетической зависимости страны от внешнего воздействия и энергетических компаний. А также о необходимости более активно проводить диверсификацию топливно-энергетического баланса через использование собственных ресурсов и возобновляемых источников энергии.
Отношение внешнего государственного долга к ВВП превышает пороговый уровень 25%, установленный в мировой практике.
Необходимо пересмотреть политику внешних заимствований и получать финансирование только на самоокупаемые проекты — например, на модернизацию только эффективных инновационных производств и осуществление их текущей деятельности», — советует Можейко.
Уровень золотовалютных резервов не достигает порогового критерия, который соответствует трем месяцам импорта. Между тем объем ЗВР является основным показателем защищенности экономики от мировых шоков.
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Из 15 базовых показателей экономической безопасности за период с 2010 по 2020 год в Беларуси достигнуты девять, еще шесть остаются в зоне риска.
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