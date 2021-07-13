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Белорусы сегодня вечером смогут увидеть редкое астрономическое явление
Источник материала: Партизан
Венера, Марс и Луна окажутся очень близко друг к другу. Об этом сообщает НАСА.
Фото: NASA
По данным НАСА,
Большинство наблюдателей смогут увидеть три небесных тела вечером во вторник, 13 июля. Чтобы увидеть планетарное соединение, наблюдателям следует посмотреть на запад примерно через 45 мин. после захода солнца. Астрономическое явление можно будет увидеть до 14 июля, если будет ясное небо.
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Венера, Марс и Луна окажутся очень близко друг к другу. Об этом сообщает НАСА.
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