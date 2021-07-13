



В аэропорту Хамида Карзая в Кабуле (фото - ЕРА)





пишет news.liga.net. Нынешние власти страны позитивно это восприняли. Турки задействованы там с 2013 года. Такая угроза прозвучала после того, как еще 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сохранить ограниченный контингент в кабульском аэропорту им. Хамида Карзая, если США обеспечат финансовую и политическую поддержку,news.liga.net. Нынешние власти страны позитивно это восприняли. Турки задействованы там с 2013 года.





В Госдепе США "приветствовали конструктивную роль Турции" в процессе вывода войск НАТО и "сохранении безопасности" в стране.





Талибы заверили, что рассматривают пребывание войск любой страны в Афганистане "под каким бы то ни было предлогом как оккупацию". Они обещают "бороться с захватчиками на основании изданной в 1422 году фетвы полутора тысяч выдающихся ученых – фетвы, по которой последние 20 лет мы вели джихад".





Талибы призвали Эрдогана "отменить свое решение, поскольку оно наносит ущерб обеим странам", а если Анкара не прислушается, то, говорят, ответственность за дальнейшее будет "на тех, кто вмешивается в чужие дела и принимает подобные опрометчивые решения".





- В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана.





- В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.





- 5 июля 2021-го в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами 1037 военных Афганистана.





- 6 июля стало известно, что Китай провел переговоры с Талибаном.9 июля талибы заявили, что взяли якобы 85% территории Афганистана.





- WP: Несмотря на вражду, Иран опасается последствий от выхода США из Афганистана.