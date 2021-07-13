|
В Лиозно утонула 13-летняя девочка
Источник материала: БелТА
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В водоеме в Лиозно утонула 13-летняя девочка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Сообщение о происшествии в городском поселке поступило сегодня. Установлено, что днем 13-летняя девочка попросила свою подругу научить ее плавать, после чего они пришли к водоему и начали заходить в воду. В какой-то момент девочка, которая не умела плавать, резко ушла под воду. Подружка не смогла до нее дотянуться и начала звать на помощь. Спасти жизнь ребенку не удалось. Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники МЧС.
Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы происшествия.
По данному факту Лиозненским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о происшествии в городском поселке поступило сегодня. Установлено, что днем 13-летняя девочка попросила свою подругу научить ее плавать, после чего они...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)