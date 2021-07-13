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В Лиозно утонула 13-летняя девочка

13.07.2021 21:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В водоеме в Лиозно утонула 13-летняя девочка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Сообщение о происшествии в городском поселке поступило сегодня. Установлено, что днем 13-летняя девочка попросила свою подругу научить ее плавать, после чего они пришли к водоему и начали заходить в воду. В какой-то момент девочка, которая не умела плавать, резко ушла под воду. Подружка не смогла до нее дотянуться и начала звать на помощь. Спасти жизнь ребенку не удалось. Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники МЧС.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы происшествия.

По данному факту Лиозненским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о происшествии в городском поселке поступило сегодня. Установлено, что днем 13-летняя девочка попросила свою подругу научить ее плавать, после чего они...
 
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