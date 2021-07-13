Ложная логическая конструкция Путина

Источник материала: Салiдарнасць

Что не так в статье российского президента о «едином народе».

— В системе политической аргументации помимо «ложной повестки» существует как распространенный прием еще и «ложная логическая конструкция» — метод доказательства с использованием иррелевантных аргументов, типа «Мы поставим здесь ракеты потому что арбузы красные внутри», — пишет финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан.

Типа, но не совсем — для того, чтобы такой аргумент работал на избирателя, он должен удовлетворять трем критериям: (1) он должен подтверждать избирателю то, что он и сам хочет, но не уверен в правомочности/истинности; (2) он должен быть шаблонным, чтобы избиратель «узнавал» его при встрече, а не удивлялся новизне; (3) он должен быть обстоятельным, чтобы выглядеть как результат исследования.

То есть политическая «ложная конструкция» будет выглядеть примерно так: «Мы поставим здесь ракеты потому что [молчим о том, что вы хотите чтобы мы их тут поставили!] это обеспечит нашу безопасность [шаблон], потому что у нас много арбузов, они внутри красные, наши враги очень любят красный цвет (вот исследование, 90% наших врагов предпочитают красный цвет другим цветам по шкале академика Пиписькина в 2,5 раза), поэтому они непременно нас атакуют, а арбузы у нас очень хрупкие (коэффициент хрупкости по шкале академика Заглоткина 3,8) и непременно будут потоптаны врагами, нам не жалко поделиться арбузами (коэффициент жалости всего лишь 0.3) [исследование], но топтать их не дадим!»

В этой связи статья про то, что Россия, Украина и Беларусь должны обязательно дружить и быть связанными является примером такой политической логики. Нет смысла спорить о деталях истории — было или не было, кто и кого, зачем и с кем — они совершенно иррелевантны, это как раз «исследование», подкладываемое под шаблон «исторического права» на базе скрытых имперских амбиций российской кремлевской элиты и большой части общества, которые в свою очередь вызваны активным ресентиментом — последнее просто сочится из статьи в виде постоянного возврата к обвинению неких «третьих сил» и предупреждений в адрес белорусов и украинцев: «вами манипулируют».

В реальном мире не существует третьих сил, которые могут манипулировать нацией (вы на Афганистан посмотрите), особенно же на это неспособны европейские «третьи силы» — усталые бюрократы, которые сами боятся приближения к ним Восточной Европы. Всё это — ПТСР самих авторов, ну и конечно аргумент на свою аудиторию, тем же самым ПТСР страдающую.

Вопрос границ, союзов и суверенности — это вопрос только текущего дня, состоящий из факторов предпочтений политического плана (в какой системе жить), экономической модели (с кем выгоднее сотрудничать элитам) и национально-культурной подоплеки (самосознания прежде всего). Нет никакого значения, была ли Корея единым государством, был ли Тайвань частью Китая, была ли Калифорния испанской и мексиканской, Эльзас — немецким, Тель-Авив — турецким, Сахалин — японским, Калининград — Прусским; тот факт что 12% населения Франции говорит на арабском не означает, что 12% ее территории должны быть частью халифата; то, что венгерский и финский языки относятся к одной группе, не делает венгров и финнов обитателями одной страны.

Моя любимая Великобритания населена потомками «древненемцев», «древнедатчан» и древненорвежцев», которые временно были «древнефранцузами» — и все они в конечном итоге исповедовали католицизм, который в Великобритании превратился в другой вид христианства, но вот Британия совершила брекзит, Норвегия же в ЕС просто никогда не была — и некому писать на эту тему статью о корнях, языках и религии, потому что всё это к делу не относится.

Вне зависимости от успешности или неуспешности Украины в экономическом и даже политическом плане, внутренний политический выбор в этой стране (и на этой территории до того) всегда проходил не так, как в России — именно это является ключевым водоразделом, который не дает объективно заинтересованным в союзе странам быть ближе друг к другу; рискну предположить, что если Россия в будущем изменит свой подход к политической модели (либо это сделает Украина), вопрос сближения решится сам собой, без всяких статей — как это происходит с Беларусью.

Пока же добровольное сближение на национальном уровне остается утопией и статьи тут не помогут — либо надо менять модель, либо — воевать (непохоже, чтобы завоевания в нашем мире сближали нации и народы, но боюсь что в Кремле в это всё еще верят).

Что же касается истинных задач статьи — стоит вспомнить английскую поговорку «who barks — never bites». Планы действия не озвучиваются заранее — они объясняются постфактум.

Так что статья эта скорее направлена именно на объяснение того, что уже было; факт того, что объяснение потребовалось, косвенно указывает на падение популярности противостояния с сегодняшней самостийной Украиной у российского избирателя, необходимость оправдаться за прошлое и предложить модель будущего: мы мирные, мы за сотрудничество, мы можем жить как Австрия с Германией (очень точное сравнение, вспомните Anschluss), только просьба не слушать плохих дядей (последнее разумеется написано для того чтобы оставить себе свободу маневра, но вряд ли, раз потребовалась такая статья, на этот маневр вскорости решатся).

Ну, а публикация на украинском языке — отличный маскировочный ход; российский читатель должен думать, что статья обращена не к нему, а к некоему украинскому читателю (наверное, российские читатели не знают, что украинцы почти поголовно читают по-русски). Объявить украинский говором и тут же написать на этом говоре — красивый, но оксюморон.

В остальном же статья показалась мне очень милой — действительно у славянских народов очень большая общая история, знать ее интересно и полезно.

Абсолютная правда и то, что классики украинской литературы писали по-русски. Так ведь и классики начала средних веков писали по-латински; и Шекспир писал на более немецком, чем современном английском языке. И вообще — мы знаем про жизнь древних немцев, французов, испанцев только из римских хроник, написанных на латыни; это не мешает Испании быть Испанией, Германии — Германией, Франции — Францией, Бельгии и Италии (чей возраст — около 150 лет) оставаться собой, и не стремиться никуда влиться.

В общем — давайте помнить про общности, но жить по-отдельности. Так всяко спокойнее; глядишь и наступит время для объединений — без статей, без войн, без оккупаций.

Что статья Путина означает для Беларуси