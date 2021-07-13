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Минская таксистка врезалась в автозак возле «Динамо»

13.07.2021 21:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 13 июля на улице Кирова произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств, включая такси, автозак и шеринг.

Минская таксистка врезалась в автозак возле «Динамо»
Источник: auto.onliner.by

По сообщению столичной ГАИ, водитель «Яндекс.Такси» на «Фольксвагене» врезалась в шеринговое авто Hello. То отлетело на припаркованный BMW, а машина такси ударила в автозак и «Митсубиши».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

 
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Вечером 13 июля на улице Кирова произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств, включая такси, автозак и шеринг.
 
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