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Минская таксистка врезалась в автозак возле «Динамо»
Источник материала: Навiны
Вечером 13 июля на улице Кирова произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств, включая такси, автозак и шеринг.
По сообщению столичной ГАИ, водитель «Яндекс.Такси» на «Фольксвагене» врезалась в шеринговое авто Hello. То отлетело на припаркованный BMW, а машина такси ударила в автозак и «Митсубиши».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Вечером 13 июля на улице Кирова произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств, включая такси, автозак и шеринг.
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