Минская таксистка врезалась в автозак возле «Динамо»

Вечером 13 июля на улице Кирова произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств, включая такси, автозак и шеринг.



Источник: auto.onliner.by

По сообщению столичной ГАИ, водитель «Яндекс.Такси» на «Фольксвагене» врезалась в шеринговое авто Hello. То отлетело на припаркованный BMW, а машина такси ударила в автозак и «Митсубиши».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.