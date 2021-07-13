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«Sputnik Беларусь»: В Минске сложно записаться на ПЦР
Источник материала: Партизан
Sputnik Беларусь сообщил, что в Беларуси возникли проблемы с оперативной записью на ПЦР в государственных медцентрах, диспансерах и районных больницах.
Фото: 1prof.by
В Минске и области действуют 20 государственных лабораторий, которые выдают QR-код. Эта опция нужна для поездок в Россию, Кыргызстан, Армению, Таджикистан, Казахстан,
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, у которого 3 лаборатории (на Петруся Бровки, 13, в Национальном аэропорту и на ж/д вокзале), запись на проведение тестирования методом ПЦР открывает только по пятницам и только в 9:00.
В самом центре на Бровки выбрать для сдачи можно только 5 рабочих дней следующей недели, на железнодорожном вокзале – 6 дней (кроме воскресенья), в аэропорту – 1 следующий день.
Сообщается, что в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии на июль все талоны забронированы.
В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья идет интернет-запись на тесты для выезжающих за рубеж. Ближайшие даты там – 10-11 августа.
В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ближайшая запись – на 6 августа.
В городском клиническом кожвендиспансере ближайшая свободная дата – 19 августа.
Частные медицинские центры «Синэво», «Инвитро», «Синлаб», «Гравитадиагностик» не ведут запись онлайн, а только по живой очереди. частные центры выдают только бумажный вариант результатов теста без внесения в систему «Путешествую без COVID-19» – то есть с ним не получится выехать в Россию и страны ЕЭАС.
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Sputnik Беларусь сообщил, что в Беларуси возникли проблемы с оперативной записью на ПЦР в государственных медцентрах, диспансерах и районных больницах.
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