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«Sputnik Беларусь»: В Минске сложно записаться на ПЦР

13.07.2021 21:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Sputnik Беларусь сообщил, что в Беларуси возникли проблемы с оперативной записью на ПЦР в государственных медцентрах, диспансерах и районных больницах.


Фото: 1prof.by

В Минске и области действуют 20 государственных лабораторий, которые выдают QR-код. Эта опция нужна для поездок в Россию, Кыргызстан, Армению, Таджикистан, Казахстан, пишет blizko.by. Поэтому очереди здесь расписаны на недели вперед.
 
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, у которого 3 лаборатории (на Петруся Бровки, 13, в Национальном аэропорту и на ж/д вокзале), запись на проведение тестирования методом ПЦР открывает только по пятницам и только в 9:00.
 
В самом центре на Бровки выбрать для сдачи можно только 5 рабочих дней следующей недели, на железнодорожном вокзале – 6 дней (кроме воскресенья), в аэропорту – 1 следующий день.

Сообщается, что в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии на июль все талоны забронированы.
 
В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья идет интернет-запись на тесты для выезжающих за рубеж. Ближайшие даты там – 10-11 августа.
 
В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ближайшая запись – на 6 августа. 
 
В городском клиническом кожвендиспансере ближайшая свободная дата – 19 августа.
 
Частные медицинские центры «Синэво», «Инвитро», «Синлаб», «Гравитадиагностик» не ведут запись онлайн, а только по живой очереди. частные центры выдают только бумажный вариант результатов теста без внесения в систему «Путешествую без COVID-19» – то есть с ним не получится выехать в Россию и страны ЕЭАС.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Sputnik Беларусь сообщил, что в Беларуси возникли проблемы с оперативной записью на ПЦР в государственных медцентрах, диспансерах и районных больницах.
 
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