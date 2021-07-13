Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси на 2022 год





Путин пообещал выдать Лукашенко новые кредиты и не поднимать цену на газ / pixabay.com​





пишет Еврорадио. "Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", — передаёт ТАСС слова пресс-секретарь российского руководителя Дмитрия Пескова,Еврорадио.





В этом году поставки российского газа для Беларуси стоят 128,5 доллара за 1 тысячу кубометров.





Также Лукашенко и Путин договорились, что Кремль выдаст Беларуси новые кредиты в связи с налоговым манёвром в России.