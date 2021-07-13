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Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси на 2022 год
Источник материала: Партизан
Во время встречи 13 июля в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что в 2022 году цена на газ для Беларуси останется такой же, как в этом году.
Путин пообещал выдать Лукашенко новые кредиты и не поднимать цену на газ / pixabay.com
"Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", — передаёт ТАСС слова пресс-секретарь российского руководителя Дмитрия Пескова,
В этом году поставки российского газа для Беларуси стоят 128,5 доллара за 1 тысячу кубометров.
Также Лукашенко и Путин договорились, что Кремль выдаст Беларуси новые кредиты в связи с налоговым манёвром в России.
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Во время встречи 13 июля в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что в 2022 году цена на газ для Беларуси останется такой же, как в этом...
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