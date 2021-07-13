УЕФА назвал состав символической сборной Евро-2020









пишет ru.oxu.az, прошел в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Финал Евро-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии,ru.oxu.az, прошел в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти.





В символическую сборную были включены пять победителей турнира: вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола, полузащитник Жоржиньо и форвард Федерико Кьеза.





Помимо итальянцев, в сборную попали Кайл Уокер, Харри Магуайр, Рахим Стерлинг (все - Англия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Педри (Испания) и Ромелу Лукаку (Бельгия).