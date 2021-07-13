ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

УЕФА назвал состав символической сборной Евро-2020

13.07.2021 21:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пять футболистов сборной Италии вошли в символическую сборную чемпионата Европы, сообщается на сайте УЕФА.



Финал Евро-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, пишет ru.oxu.az, прошел в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти.

В символическую сборную были включены пять победителей турнира: вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола, полузащитник Жоржиньо и форвард Федерико Кьеза.

Помимо итальянцев, в сборную попали Кайл Уокер, Харри Магуайр, Рахим Стерлинг (все - Англия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Педри (Испания) и Ромелу Лукаку (Бельгия).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять футболистов сборной Италии вошли в символическую сборную чемпионата Европы, сообщается на сайте УЕФА.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лиозно утонула 13-летняя девочка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by