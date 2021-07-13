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Григорий Лепс бесплатно выступит в Витебске. Для этого в городе возвели ещё одну площадку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск погружается в атмосферу Международного фестиваля искусств «Славянский базар». На улицах города разворачиваются километровые торговые ряды, прибывающие участники форума проходят аккредитацию, заканчиваются приготовления и на главной сценической площадке – Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До первых позывных «Славянского базара» остаются считаные часы.
Стало известно о дополнительном концерте. В Витебске на площади Победы бесплатно выступит Григорий Лепс. Специально для этого в городе возводят еще одну площадку.
Павел Можейко, технический директор:
Приезжать на «Славянский базар» гости и участники будут и по воздуху, и по земле. 14 июля в Витебск прибудет специальный фестивальный поезд из Минска. Его расписание составлено с учетом концертов. Будет много музыки, лишь бы хватило времени посетить все площадки.
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Новости Беларуси. Витебск погружается в атмосферу Международного фестиваля искусств «Славянский базар». На улицах города разворачиваются километровые торговые...
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