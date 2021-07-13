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Григорий Лепс бесплатно выступит в Витебске. Для этого в городе возвели ещё одну площадку

13.07.2021 21:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебск погружается в атмосферу Международного фестиваля искусств «Славянский базар». На улицах города разворачиваются километровые торговые ряды, прибывающие участники форума проходят аккредитацию, заканчиваются приготовления и на главной сценической площадке – Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До первых позывных «Славянского базара» остаются считаные часы.

Из предфестивальной столицы – репортаж Виктора Пралича.

Григорий Лепс бесплатно выступит в Витебске. Для этого в городе возвели ещё одну площадку

Стало известно о дополнительном концерте. В Витебске на площади Победы бесплатно выступит Григорий Лепс. Специально для этого в городе возводят еще одну площадку.

Григорий Лепс бесплатно выступит в Витебске. Для этого в городе возвели ещё одну площадку

Павел Можейко, технический директор:
Здесь полностью осуществляется монтаж всего сценического комплекса, всего оборудования – звукового, светового, светодиодных экранов – по техническому райдеру Григория Лепса. Будет осуществляться съемка в реальном времени. Его будет хорошо видно и хорошо слышно, потому что на площади устанавливается звуковое оборудование. Кроме самой сцены еще линии задержки, которые обеспечат нам равномерное покрытие всей площади.

Григорий Лепс бесплатно выступит в Витебске. Для этого в городе возвели ещё одну площадку

Приезжать на «Славянский базар» гости и участники будут и по воздуху, и по земле. 14 июля в Витебск прибудет специальный фестивальный поезд из Минска. Его расписание составлено с учетом концертов. Будет много музыки, лишь бы хватило времени посетить все площадки.

Круглосуточная работа кафе и регистрация иностранцев. Как проходят последние дни подготовки к «Славянскому базару в Витебске»? Подробности здесь.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Витебск погружается в атмосферу Международного фестиваля искусств «Славянский базар». На улицах города разворачиваются километровые торговые...
 
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