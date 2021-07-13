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В Лиозно утонула 13-летняя девочка

13.07.2021 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 13 июля поступило сообщение о том, что в водоеме в Лиозно утонул ребенок.

В Лиозно утонула 13-летняя девочка

Установлено, что днем 13-летняя девочка попросила свою подругу научить ее плавать, после чего они пришли к водоему и начали заходить в воду, сообщила пресс-служба СК.

В какой-то момент девочка, которая не умела плавать, резко ушла под воду. Подружка не смогла до нее дотянуться и начала звать на помощь. Спасти жизнь ребенку не удалось.

Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники МЧС.

 
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Днем 13 июля поступило сообщение о том, что в водоеме в Лиозно утонул ребенок.
 
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