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Напротив Лошицкого парка опрокинулся грузовик, а на Кирова столкнулись пять автомобилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Крупное ДТП напротив Лошицкого парка. На улице Чижевских рядом с домом № 23 опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Причины происшествия выясняются. Очевидцы говорят, что водитель мог быть пьян. Движение было затруднено в обоих направлениях.
А в центре Минска на улице Кирова столкнулись пять автомобилей.
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Новости Беларуси. Крупное ДТП напротив Лошицкого парка. На улице Чижевских рядом с домом № 23 опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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