Кот падает в обморок, чтобы получить корм. Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Интересное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кот Тимоша падает в голодный обморок ради любимого корма. Замечательная актерская игра!





Хвостатый актер покорил комментаторов: «Какой очаровашка!», «Очень милый Тимоша, я бы ему все вкусняшки и без обмороков отдала», «Прелестный котейка, тоже такого хочу», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com





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