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Кот падает в обморок, чтобы получить корм. Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

13.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот падает в обморок, чтобы получить корм. Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

Интересное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кот Тимоша падает в голодный обморок ради любимого корма. Замечательная актерская игра!


Хвостатый актер покорил комментаторов: «Какой очаровашка!», «Очень милый Тимоша, я бы ему все вкусняшки и без обмороков отдала», «Прелестный котейка, тоже такого хочу», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com


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Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот Тимоша падает в голодный обморок ради любимого корма. Замечательная актерская игра! Хвостатый актер покорил...
 
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