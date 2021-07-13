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Кот падает в обморок, чтобы получить корм. Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересное видео опубликовал
В ролике кот Тимоша падает в голодный обморок ради любимого корма. Замечательная актерская игра!
Хвостатый актер покорил комментаторов: «Какой очаровашка!», «Очень милый Тимоша, я бы ему все вкусняшки и без обмороков отдала», «Прелестный котейка, тоже такого хочу», – писали пользователи Сети.
Фото:
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Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот Тимоша падает в голодный обморок ради любимого корма. Замечательная актерская игра! Хвостатый актер покорил...
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