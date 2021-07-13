Спецоперация КГБ: поджог, взрыв, Азаренок. Фильм ОНТ «20 ТERROR 21»

Источник материала: ОНТ

Белорусским КГБ проведена спецоперация по предотвращению готовящихся террористических атак: покушения на журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка, поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области и взрыва объекта связи российской воинской части под Вилейкой.

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