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Спецоперация КГБ: поджог, взрыв, Азаренок. Фильм ОНТ «20 ТERROR 21»
Источник материала: ОНТ
Белорусским КГБ проведена спецоперация по предотвращению готовящихся террористических атак: покушения на журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка, поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области и взрыва объекта связи российской воинской части под Вилейкой.
Шокирующие подробности и признания задержанных! Смотрите новый фильм-расследование ОНТ – «20 ТЕРРОР 21».
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Белорусским КГБ проведена спецоперация по предотвращению готовящихся террористических атак: покушения на журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка, поджога...
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