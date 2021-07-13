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13-летняя девочка утонула в Лиозно

13.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

13-летняя девочка утонула в Лиозно

В водоеме в Лиозно утонула 13-летняя девочка, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

13 июля днем 13-летняя девочка попросила свою подругу научить её плавать. Они пришли к водоему и начали заходить в воду. В какой-то момент девочка, которая не умела плавать, резко ушла под воду. Подруга не смогла дотянуться до нее и начала звать на помощь. Спасти жизнь ребенку не удалось. Сотрудники МЧС достали из воды тело без признаков жизни.


Лиозненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту.

В Следственном комитете призывают не оставлять детей без присмотра возле воды, а также рассказывать подросткам о рисках бесконтрольного нахождения на водоемах.

Фото: СК Беларуси

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В водоеме в Лиозно утонула 13-летняя девочка, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. 13 июля днем 13-летняя девочка попросила свою подругу научить её...
 
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