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МИД: Беларусь выступает за противостояние односторонним экономическим и политическим санкциям

13.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД: Беларусь выступает за противостояние односторонним экономическим и политическим санкциям

Беларусь приветствует усилия государств Движения неприсоединения, нацеленные на неприятие незаконных односторонних политических и экономических санкций в отношении суверенных государств. 


Об этом Владимир Макей заявил на видеовстрече министров иностранных дел стран-участниц международной организации. Их 120, объединенных принципом неучастия в военных блоках. Беларусь выступила за активизацию совместного противостояния таким деструктивным действиям, как санкции, которые нарушают международное право и препятствуют устойчивому развитию государств.   

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Беларусь приветствует усилия государств Движения неприсоединения, нацеленные на неприятие незаконных односторонних политических и экономических санкций в...
 
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