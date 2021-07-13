МИД: Беларусь выступает за противостояние односторонним экономическим и политическим санкциям

Источник материала: ОНТ

Беларусь приветствует усилия государств Движения неприсоединения, нацеленные на неприятие незаконных односторонних политических и экономических санкций в отношении суверенных государств.





Об этом Владимир Макей заявил на видеовстрече министров иностранных дел стран-участниц международной организации. Их 120, объединенных принципом неучастия в военных блоках. Беларусь выступила за активизацию совместного противостояния таким деструктивным действиям, как санкции, которые нарушают международное право и препятствуют устойчивому развитию государств.

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