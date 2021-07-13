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Электроснабжение восстанавливают в центральной части Гомеля
Источник материала: ОНТГомеля" class="one-news__figure-img">
В центральной части Гомеля восстанавливают электроснабжение,
5 кабельных линий 66 трансформаторных подстанций отключались в районе подстанции «Восточная» (110 кВ) областного центра в 16:29. Электроснабжение центральной части Гомеля частично нарушено.
Оперативно обновляется информация о ходе восстановления электроснабжения.
Фото: БЕЛТА
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В центральной части Гомеля восстанавливают электроснабжение, сообщается на сайте РУП «Гомельэнерго». 5 кабельных линий 66 трансформаторных подстанций...
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