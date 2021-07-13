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То, что нужно в жару! 3 популярных рецепта холодных супов – просто пальчики оближешь!

13.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

То, что нужно в жару! 3 популярных рецепта холодных супов – просто пальчики оближешь!

Что может быть приятнее легкого, холодного, овощного супа с ароматом зелени летом на обед? Такие супы утоляют голод, насыщают организм витаминами и не приносят лишних килограммов. Мы выбрали 3 самых популярных, проверенных и невероятно вкусных рецепта! Попробуйте все!

3-е место. Гаспачо


Фото: depositphotos.com


Невероятно вкусный рецепт испанского супа.

Как готовить: 4 крупных спелых помидора обдайте кипятком, снимите кожуру и поместите в блендер, положите к ним 2 зубчика чеснока. Нарежьте мелко всего по половине – желтый, красный, зеленый сладкий перец, перец чили, красную луковицу. Также измельчите стебель сельдерея и 2 средних огурца.

Положите все овощи в блендер, к помидорам. Добавьте 3 ст. л. оливкового масла

Все взбейте в пюре, поперчите, посолите по вкусу и поставьте в холодильник примерно на час.

Подавайте суп с присыпкой из мелкопорезанного вареного яйца.

2-е место. Окрошка на йогурте


Фото: edimdoma.ru

Когда не хочется есть горячий суп на обед, прекрасно подойдет холодная летняя окрошка. В каждой семье ее готовят на свой вкус. Однако проверенный рецепт мы нашли на сайте edimdoma.ru

Как готовить – 2 порции: нарежьте кружочками 40 г редиса, соломкой – 2 свежих огурца, 100 г вареного картофеля, 40 г итальянской салями. Измельчите пучок зелени – можно укроп и петрушку – и 20 г зеленого лука

Смешайте в отдельной посуде 200 мл натурального йогурта и охлажденную воду в соотношении 2:1. Добавьте 1 ч. л. яблочного уксуса. Положите в жидкость нарезанные овощи, посолите и перемешайте. Разлейте окрошку по тарелкам, украсьте вареным яйцом, зеленью и салями. Можно сразу подавать к столу!

1-е место. Холодник на кефире


Фото: depositphotos.com 

Самый популярный и любимый многими летний суп!

Как готовить – 4 порции: 2 молодых средних картофелины нарежьте мелкими кубиками, 2 свежих средних огурца и 2 вареных яйца натрите на крупной терке. Мелко порежьте 50 г зеленого лука.

Одну крупную вареную свеклу натрите на терке, выжмите в нее сок из половины лимона, посолите по вкусу. Все смешайте. Налейте в овощи 1 л холодного кефира средней жирности и поставьте суп в холодильник на полчаса. 

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Что может быть приятнее легкого, холодного, овощного супа с ароматом зелени летом на обед? Такие супы утоляют голод, насыщают организм витаминами и не приносят...
 
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