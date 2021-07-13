Юбилейный XXX «Славянский базар в Витебске»: какие сюрпризы приготовили организаторы гостям фестиваля

Источник материала: ОНТ

Меньше суток остается до XXX Юбилейного «Славянского базара». Программа будет насыщенной. Спектакли, выставки, первые концерты, в том числе и на сцене летнего амфитеатра, и первый музыкальный сюрприз от организаторов.

Экраны, очень много экранов! Во всей красе сцена главной площадки фестиваля покажет себя уже завтра, сейчас здесь завершаются последние приготовления. До первого концерта на «Славянском базаре» меньше суток.

Под музыкальный бит Витебск теперь засыпает и просыпается. Концерты в летнем амфитеатре будут сменять репетиции. К юбилею главная сцена подросла на символичные сантиметров тридцать, зато теперь даже пол – это монитор – на котором тоже будет живая картинка.

Мало городу одной большой сцены! На площади Победы монтируют новую площадку – это сюрприз. Концерт-поздравление от Григория Лепса – вход свободный. В 2017 году на его выступлении был аншлаг. Так что новость о приезде звезды быстро разлетелась по городу.

Круглосуточно обеспечивать безопасность на 30-ти фестивальных площадках будут сотрудники милиции. Билет на концерт «Славянского базара» даёт право посетить Беларусь без визы, в прошлом году такой возможностью воспользовалось около 2,5 тысяч человек. Сейчас первые 300 гостей уже в городе. Управление по гражданству и миграции на время фестиваля на связи круглосуточно.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского областного исполнительного комитета: «В любое время можно будет позвонить иностранному гражданину, либо консультанту, либо сопровождающему лицу и получить необходимую помощь, если иностранные гости пожелают остаться более на длительный срок более 10 суток, мы окажем помощь в регистрации».

Пешеходные улицы Витебска наполняются людьми. Занимают места народные умельцы. Город мастеров по традиции соберёт ремесленников со всей страны, и, кроме пищи духовно-эстетической, будет и телесная – километры торговых рядов. В летних кафе число мест увеличили в 1,5 раза.

Ирина Левкович, начальник главного управления торговли и услуг Витебского областного исполнительного комитета: «У нас есть предприятие общепита, которые будут предоставлять гостям до восьми видов драников. Сегодня два предприятия закупили оборудование, и на улице Толстого будет приготовление блюд с открытом огнём, у нас будет жариться поросёнок на вертеле».

В этом году на фестиваль приедут представители 33 стран. Главной площадкой по-прежнему остается летний амфитеатр, но искусство народное, театральное, самобытное, классическое – на улицах города и концертных площадках по всему Витебску, где, как на настоящем базаре, каждый найдёт что-то для себя.

XXX юбилейный «Славянский базар» Витебск встречает аномальными 30-градусными температурами. Концерты, представления, шоу-программы, сольные выступления, театральные встречи, на фестивале настоящая жара, в прямом и переносном смысле. А дождь, который так все любят на «Славянском базаре», каждый может устроить себе сам.

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