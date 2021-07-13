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Лукашенко и Путин провели встречу в Санкт-Петербурге: о чем говорили президенты Беларуси и России?

13.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Путин провели встречу в Санкт-Петербурге: о чем говорили президенты Беларуси и России?

Аэродром Болбасово – отсюда до Санкт-Петербурга всего-то 700 километров, для борта №1 это 50 минут в пути. Не многим, но всё же ближе, чем из Минска. Очевидно, Александр Лукашенко намеренно остался на малой родине, всё же о встрече с Путиным они договорились ещё во время разговора по телефону 1 июля. Чем не повод для Президента оценить аттестованную по международным правилам взлётно-посадочную полосу. 


В Санкт-Петербурге Президента встретила ясная солнечная погода. Для этого города редкость. Впрочем, сами питерцы уже успели соскучиться по своим пресловутым дождям. 

И хоть в этот раз в повестке встречи двух президентов совместные купания не значились (как недавно было в Сочи), она тоже прошла у воды – на берегу Финского залива. Константиновский дворец также называют Дворцом конгрессов. Здесь проходят крупные международные саммиты, актуален он и в качестве переговорной площадки в двухстороннем формате. 

Спорить, кому сейчас жарче, лидеры не станут. Это об экономике. Коллективный Запад ведь одновременно накаляет обстановку – что в Беларуси, что в России. Правда, эффект от неправомерных санкций, очевидно, не тот, на который рассчитывали. Иначе, как минимум в отношении Беларуси, не приходилось бы что ни месяц придумывать новые пакеты.  

В смысле расти, и довольно уверенно. Благодаря и диверсификации, и тому, что основной торговый партнёр для нас Россия. Показатели взаимной торговли вплоть до пандемийного 2020-го между нашими странами стабильно увеличивались. И даже прошлогоднее снижение товарооборота удалось компенсировать. 

Александр Лукашенко в свою очередь не постесняется избегать эвфемизмов и назовёт вещи своими именами. К тому же нужно понимать – эти обвинения не без доказательств.

Речь о лидере либерально-демократической партии Беларуси. Дом Олега Гайдукевича забросали коктейлями Молотова. К счастью, семья депутата, как и он сам, физически не пострадали. Почему этот случай Александр Лукашенко счёл нужным обсудить с Владимиром Путиным, понятно, всё же главное для государства – это безопасность граждан. 

Для российского президента эта информация представляет государственный интерес. Ведь окончательно прояснилось, что белорусские протесты – своего рода репетиция. С помпой западные режиссёры намеревались выступить в России. В политические игры оказались втянуты и многие далёкие от политики граждане. И это следствие не НЛП, а НПО. Некоторые неправительственные и некоммерческие организации, как выясняется, годами готовили почву для протестов. 

Именно поэтому президенты регулярно встречаются лично, хоть большинство экономических вопросов решают правительства. Упрощение взаимодействия – задача наднационального уровня, но и помимо союзного строительства – перспективы долгосрочной, у стран немало проектов, актуальных здесь и сейчас. 

Сегодняшние переговоры в Санкт-Петербурге длились больше пяти часов. В целом для встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина это привычно – очень уж много у Минска и Москвы точек соприкосновения. К тому же время преподносит всё новые испытания. К слову, возвращаясь в Беларусь, Александр Лукашенко испытал аэродром Болбасово уже на приём воздушных бортов. Результат высокого уровня. Как и визит, впрочем. 

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Теги: Минск
 
 
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Аэродром Болбасово – отсюда до Санкт-Петербурга всего-то 700 километров, для борта №1 это 50 минут в пути. Не многим, но всё же ближе, чем из Минска. Очевидно, Александр...
 
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