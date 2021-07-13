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Пес получил меньше угощения, чем ожидал, и смотрел на хозяйку обиженным взглядом. Вы точно улыбнетесь! (ВИДЕО)

13.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пес получил меньше угощения, чем ожидал, и смотрел на хозяйку обиженным взглядом. Вы точно улыбнетесь! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике пес выглядит так, как будто его оскорбили до глубины души. Автор видео описывает происходящее следующим образом: «Этим взглядом он смотрел на меня весь оставшийся вечер после того, как я дала ему одно угощение вместо двух».


Забавное видео набрало более 4,1 млн просмотров в TikTok.

Комментаторов покорил взгляд собаки: «Шерстяной манипулятор!», «Как же жестока жизнь!», «Отдайте сейчас же вторую часть порции!», «Ты глянь, глазки научился строить! Ну и как перед таким устоять?», – писали пользователи Сети.

Фото: соцсети

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике пес выглядит так, как будто его оскорбили до глубины души. Автор видео описывает происходящее следующим образом: «Этим...
 
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