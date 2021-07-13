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Лукашенко и Путин договорились, что цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге договорились – цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года,
Как
На встрече главы государств обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам, выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов, а также договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России.
Фото: пресс-служба президента России – БЕЛТА
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Лукашенко и Путин договорились, что цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года
Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге договорились – цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года, сообщил РИА...
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