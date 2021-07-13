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В Крупском районе из-за высокой температуры вода в домах текла слабо или её вовсе не было. Как помогли жителям?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Помочь в решении вопроса. На горячую линию СТВ со своей проблемой обратились жители поселка Крупский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они жаловались на слабый напор воды, а в часы пик и вовсе ее отсутствие. Причиной послужила и жаркая погода, и активный полив приусадебных участков. Старое оборудование не справлялось с такими объемами потребления.
Проблема дефицита воды коснулась жителей сразу нескольких улиц – всего около 150 человек. Был обеспечен подвоз. Власти города отреагировали оперативно и сейчас вопрос уже решен – водоснабжение восстановили, вода в кранах появилась.
Игорь Ярышкин, житель поселка Крупский:
Анатолий Ганчар, заместитель председателя Крупского райисполкома:
Только за 2020 год в Крупский райисполком обратились более 160 человек со своими проблемами. Большинство из них удалось решить.
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В Крупском районе из-за высокой температуры вода в домах текла слабо или её вовсе не было. Как помогли жителям?
Новости Беларуси. Помочь в решении вопроса. На горячую линию СТВ со своей проблемой обратились жители поселка Крупский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они...
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