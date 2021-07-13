|
Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самые яркие моменты фестиваля «Славянский базар» мы покажем в наших информационных программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебске к работе приступают сразу несколько съемочных групп СТВ. Кроме того, наша телекомпания разворачивает в фестивальной столице большую студию под открытым небом. Именно с этой площадки в историческом центре города будет выходить в эфир программа
Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров СТВ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»?
Новости Беларуси. Самые яркие моменты фестиваля «Славянский базар» мы покажем в наших информационных программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)