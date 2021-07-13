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Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»?

13.07.2021 23:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самые яркие моменты фестиваля «Славянский базар» мы покажем в наших информационных программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»?

В Витебске к работе приступают сразу несколько съемочных групп СТВ. Кроме того, наша телекомпания разворачивает в фестивальной столице большую студию под открытым небом. Именно с этой площадки в историческом центре города будет выходить в эфир программа «Новое утро» на РТР-Беларусь. Именитые гости, интересные собеседники, подробности закулисной жизни – все это в фестивальных эфирах.

Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»?

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров СТВ:
Выездная студия «Новое утро» на РТР-Беларусь впервые приехала в Витебск, чтобы показать нашим зрителям поутру, как живет и как будет жить Витебск во время проведения «Славянского базара». Будем показывать замечательные интервью со звездами эстрады, звездами белорусской эстрады. Как правило, мы вещаем в формате HD, и наши зрители, надеюсь, увидят все «вкусные», красивые картинки прекрасного Витебска во время «Славянского базара».

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Самые яркие моменты фестиваля «Славянский базар» мы покажем в наших информационных программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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