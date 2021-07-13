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Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии

13.07.2021 23:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил сокровищницу памяти белорусского народа – Национальный исторический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии

Музей готовит еще как минимум две масштабные экспозиции. Огромный выставочный проект, связанный с письменными принадлежностями известных белорусов, и курсы каллиграфии запустят ко Дню знаний. А к празднику письменности, который в 2021 году пройдет в Копыле, музейные экспонаты отправятся в путешествие по всей Беларуси.

Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:
Связано с событиями 1939 года. Сделать большой стационарный проект у себя в музее и подготовить необходимую основу передвижных выставочных проектов, которые бы могли открыться в каждом областном музее, каждом областном центре. Чтобы события, связанные с той порой, были абсолютно понятны и известны каждому гражданину Республики Беларусь.

Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии

Парламентарий поддержал подобную идею и пообещал организаторам поддержку в их культурной инициативе. В ходе рабочей встречи обсудили и другие вопросы музея.

 
 
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Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил сокровищницу...
 
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