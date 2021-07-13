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Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил сокровищницу памяти белорусского народа – Национальный исторический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Музей готовит еще как минимум две масштабные экспозиции. Огромный выставочный проект, связанный с письменными принадлежностями известных белорусов, и курсы каллиграфии запустят ко Дню знаний. А к празднику письменности, который в 2021 году пройдет в Копыле, музейные экспонаты отправятся в путешествие по всей Беларуси.
Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:
Парламентарий поддержал подобную идею и пообещал организаторам поддержку в их культурной инициативе. В ходе рабочей встречи обсудили и другие вопросы музея.
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Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил сокровищницу...
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